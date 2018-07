Fuenzalida: "Con el plantel que tenemos podemos lograr el campeonato"

José Pedro Fuenzalida conversó este martes con Los Tenores y se refirió al Mundial y a lo que se viene para Universidad Católica de cara a la segunda rueda del Torneo Nacional.



"Fue un Mundial raro, el hecho de que Chile no haya estado con la calidad de jugadores que tiene. Pudo haber hecho un campeonato interesante (...) Francia lo hizo muy bien, un equipo muy sólido y que arriba marcó diferencias", dijo el "Chapa".



El volante cruzado reconoció que el equipo no terminó de la mejor forma la primera rueda pese a mantener la punta. "No generamos mucho y la vuelta con Cobreloa fue extraña por lo que habíamos hecho en Calama. El equipo creo que bajó el nivel y la solidez que venía buscando", indicó.



Además, aseguró que Colo Colo y la U poseen un plantel más completo. "No es una sorpresa, tienen muchos jugadores de categoría. En ese sentido, Católica viene por detrás de ellos en la conformación del equipo. Pero nosotros nos hemos hecho muy sólidos con lo que tenemos. Hay que hacer un equipo más allá de las individualidades", manifestó.





José Pedro Fuenzalida en la última fecha de Eliminatorias frente a Brasil





El "Chapa" valoró la llegada de Sebastián Saéz y dejó en claro que con los nombres actuales a la UC le alcanza para alzar la copa. "Con el plantel que tenemos podemos lograr el campeonato. Vamos primeros y tenemos una ventaja. "Sacha" Saéz nos puede dar un peso importante. Tenemos un plantel más parejo y un recambio importante", agregó.



Sobre si conversó con Beñat San José respecto a su posición dentro de la cancha: "Empecé de lateral, pero el técnico me dio más la función más por el medio y creo que es la posición que voy a definir más en este campeonato. No la manejaba mucho, es una posición que tiene mucha libertad".



Por último, no se descartó de una futura nómina para la Copa América de Brasil 2019. "Lo veo posible. Pero mis proyecciones siempre van más a corto plazo. Si uno lo hace bien y está en un buen momento, qué mejor estar en la selección", concluyó.