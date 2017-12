Fuentes descartó negociaciones formales por Mendieta para traerlo a la U

El gerente deportivo de Universidad de Chile, Ronald Fuentes, descartó que se haya realizado un ofrecimiento formal por William Mendieta cercano a los USD $2.5 millones, además de descartar las cifras que se están comentando acerca del presupuesto del club para refuerzos.

"No es cierto. He leído y escuchado que se están hablando de cifras muy altas. Hicimos un seguimiento al jugador, pero no hemos ofrecido nada a Olimpia. Nadie oficialmente ha hablado con el representante para que pueda venir a la U", expresó.



Fuentes fue enfático en descartar negociaciones por Mendieta, además de recalcar que no es cercano a la realidad el monto que se discute sobre los dineros que dispone el club para traer jugadores.



"Lo desmiento categóricamente y me parece irresponsable que se den cifras que no son exactas", declaró.