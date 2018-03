Fred sufre grave lesión y es baja para enfrentar a la U en Copa Libertadores

Una mala noticia recibió Cruzeiro tras clasificarse a la final del Mineirao: Fred sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla derecha y será baja por el resto de la temporada.



Al confirmarse su lesión, el delantero de 34 años se perderá los dos duelos ante Universidad de Chile por Copa Libertadores fijados para el próximo 19 y 26 de abril.



Departamento médico do Cruzeiro dará uma posição oficial sobre a lesão do Fred apenas amanhã. Confirmando o rompimento do ligamento cruzado, dificilmente volta a jogar esse ano. ⚪️🔵🦊👊 pic.twitter.com/Lsrh5pdsuu