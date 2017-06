Franz Schultz se va de la U: "No saco nada con estar si iba a jugar poco"

Una nueva baja tendrá la Universidad de Chile, puesto que Franz Schultz dejará el cuadro estudiantil, según confirmó el propio ex Wanderers a ADN.



El coreano comentó que "no sigo en la U. Parto a préstamo estos seis meses. Hay una opción de O’Higgins, que es un buen club. Guillermo (Hoyos) me entendió, le dije que me voy porque quiero jugar más, lo comprendió y voy con la ida de sumar la mayor cantidad de minutos".



Schultz complementó su intención de partir con que "no saco nada con estar en la U si iba a jugar poco o quizás iba a jugar, pero uno nunca sabe".



Con respecto a si es una salida polémica, el lateral esgrimió que "me voy por un tema mío. Yo visé porque quiero jugar más. La U es un club hermoso y estoy en el mejor equipo de Chile".