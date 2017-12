Franz Schultz retorna a la U y advierte: "Tenemos plantel para pelear la Libertadores"

Franz Schultz conversó en exclusiva con ADN Deportes y adelantó su regreso a Universidad de Chile luego de finalizar su préstamo con O'Higgins.



Tras un 2017 con bastante continuidad, el polifuncional jugador agradeció al "Capo de Provincia" por la oportunidad: "Agradecer a la gente de O’Higgins que fue la que me brindó el apoyo. Tuvieron confianza en mí y traté de rendir de la mejor forma".



"Pude jugar todas las fechas. Jugué las 15 fechas más los cuatro partidos de Copa Chile. Me voy con sentimientos encontrados, pero a la vez feliz porque vuelvo a la U", dijo el "Coreano".



El formado en Wanderers ya visualiza la próxima temporada en los azules, donde "a cualquier jugador le gustaría ir a jugar a Brasil con Cruzeiro y con Racing en Argentina. Es una motivación personal. Me voy a entregar por completo por la U y que logremos un campeonato en 2018".





Schultz en su paso por la U



Además, valoró la plantilla de la U y aseguró que tienen con qué ir a pelear la Copa Libertadores: "Pinilla, Jara, Beausejour, Johnny, son jugadores de élite, de clase mundial. El mismo David Pizarro que voy a reencontrarme con él".



"La U va a hacer campeonato en la Copa. Nosotros no vamos a participar, tenemos la esperanza. La idea es salir primero del grupo y clasificar a los octavos de final. Nosotros si nos miramos uno a uno tenemos plantel para pelear Copa Libertadores, más jugadores que lleguen", agregó.



Por último, expresó que a la U llega a sumar y que no le incomoda cambiar de posición si Ángel Guillermo Hoyos así lo requiere. "Estoy para sumar y si me tocara jugar trataré hacerlo de la mejor forma. Yo estoy dispuesto a jugar donde el técnico me ponga y donde él quiera", concluyó.