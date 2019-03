Frank Kudelka y su autocrítica tras dejar la U: 'Mi equipo no funcionó y me hago cargo de eso'

Frank Kudelka analizó su salida de Universidad de Chile tras renunciar a la banca azul por los malos resultados en este arranque de temporada.

El entrenador azul confesó en conversación con Fox Sports que su partida se debió a que no había un proyecto dentro del equipo "No existe el proyecto. Se actúa por emociones y fundamentalmente por miedos. Yo lo acepto y fui claro cuando deslicé nombres ayer. Teníamos un día a día normal y aceptable. Yo hablo de la jerarquía que hay que tener para este tipo de cosas. Eso no tapa que mi equipo no funciono, pero no de lo logístico y no de lo proyectado. Yo me hago cargo de eso".

Sobre la rápida llegada de Alfredo Arias, Kudelka confesó que no comparte la manera en la que se gestó su llegada. "Yo me manejo distinto, pero no le doy valor a eso. El fútbol es rápido. No todos actúan de la misma manera, cada uno con su conciencia".

De paso, desmintió los dichos de Sabino Aguad en los que aseguraba que no le había manifestado su molestia en persona. "Yo no tengo nada contra Sabino Aguad como persona. Más allá que somos indivisibles. No sé a qué se refería. Si se lo dije (sobre que no estaba capacitado para ser gerente deportivo), y muchas cosas más también".

El extécnico de Belgrano de Córdoba confesó que dialogó con antiguos entrenadores de la Universidad de Chile y sabía la modalidad que tenía el club cuando había una seguidilla de malos resultados. "He indagado mucho con técnicos que han pasado por la U, y otras personas que están en la ejecución. Yo creía que podría cambiarlos, que no tenía por qué ser así. Siempre tuve la intención de dar vuelta eso".

Kudelka aseguró que faltó tiempo para que su equipo jugara como él quería. "Ningún equipo se arma de la nada. Se elaboran muchas opiniones sobre resultado, muchas veces no se razona. Una construcción de un equipo no se demora dos días. Yo no me quería ir, pero tengo convicciones".

Sobre la situación de Carlos Heller y las múltiples críticas que ha recibido, el estratega señaló que le tiene estima al presidente de Azul Azul. "Me da mucha pena Carlos. Es una persona maravillosa, que da todo. Pero cuando da, delega. Y a los que delega no cumplen todo. Si hubiese sido por el presidente, estaría dirigiendo el sábado".

En tanto, también fue consultado por la salida de Mauricio Pinilla que terminó desencadenando una crisis en el cuadro azul, Kudelka aseguró que no tenía tanta injerencia en el problema. "Se dieron otras circunstancias que pasaban más lejos de lo futbolístico. Hubo otro tipo de problemáticas que yo no podía manejar".

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Universidad de Concepción el sábado a las 18:00 horas, en el debut de Alfredo Arias en la banca azul.