Frank Kudelka y refuerzos en la U: "No soy de los técnicos que pide" por pedir

Sólo Sebatián Ubilla ha sido confirmado como refuerzo en Universidad de Chile. Y ete viernes, el entrenador Frank Kudelka se refirió a la opciones de nuevas contrataciones.

"Nosotros no queremos traer por traer, no soy de ese tipo de técnicos, que pide porque se fue uno, a que venga otro, no importa quién", dijo.

En conferencia de prena, Kudelka sostuvo que "hay muchos factores que nos impiden de pronto traer a determinados jugadores que nos gustarían, ya sea porque son extranjeros o no cumplen requisitos reglamentarios que permiten su incorporación".

"Sí hemos evaluado y visto jugadores, pero creemos que con lo que tenemos nos podemos abastecer (...) Creo que el plantel tiene mucha riqueza interior y hay que potenciarla, es la tarea de un entrenador", agregó.

Mientras, tres jugadores están siendo seguidos desde el extranjero: Ángelo Araos (desde Alemania), Rodrigo Echeverría (desde el León de México) y Gustavo Lorenzetti (desde el Chapecoense de Brasil).