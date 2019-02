Frank Kudelka tras polémica semana: 'Tenemos que seguir piloteando en la tormenta'

Frank Kudelka analizó el mal momento de Universidad de Chile en la previa del duelo ante O’Higgins de Rancagua, en una de las semanas más complejas del equipo universitario.

El entrenador azul tuvo palabras para los dichos de Johnny Herrera sobre sus discusiones con Sabino Aguad, donde aseguró que el portero tiene todo el derecho de hablar. "Herrera tiene envergadura y la historia para opinar. Soy muy respetuoso de lo que dicen".

El exTalleres de Córdoba confesó que tras la eliminación de Copa Libertadores, sabía que las críticas por parte de la hinchada serían muy fuertes. "Debo aceptar lo que muchos de ustedes dicen. Puedo coincidir o no. Sabíamos que si quedamos fuera de la Copa iban a llegar las bombas, pero es parte de lo que se vive en nuestra profesión".

De todas maneras, Kudelka descartó una renuncia y señaló que pese a los malos resultados, deben seguir trabajando. "Tenemos que seguir piloteando en la tormenta. Me hago cargo de lo que no hicimos bien. Es lógico que nos deja tristes lo de la Copa. Si no pasamos de ronda fue por responsabilidad mía".

Sobre su relación con Sabino Aguad, el entrenador señaló que no tiene problemas de manera directa con el gerente deportivo. "Mi relación es muy buena, eso no quiere decir que no discrepamos o no nos digamos cosas. Tenemos una relación diaria y eso se agradece".

Además, en medio de la conferencia confirmó que Nicolás Oroz está resentido de su lesión y están a la espera de que pueda llegar al próximo partido.

Universidad de Chile jugará ante O’Higgins de Rancagua el día sábado 23 de febrero a las 18:00 horas.