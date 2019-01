Frank Kudelka sobre negociación por Jeisson Vargas: 'Es una novela demasiado larga para mi'

Frank Kudelka analizó la derrota de Universidad de Chile ante Cobreloa en lo que fue el último partido amistoso de pretemporada.

El entrenador argentino aseguró que la intención de jugar ante el cuadro minero era tener la posibilidad de probar el funcionamiento del equipo en la altura, pensando en Copa Libertadores. "Queríamos medir la altura, podía salir bien o no tan bien. Y para eso son estos partidos. Son partidos de entrenamiento donde hay que sacar conclusiones para formar el mejor equipo, no me interesa ser campeón del verano. El resultado es anecdótico, tal como los que ganamos".

Además, aprovechó de descartar la llegada de Jeisson Vargas al elenco universitario, pues todo el proceso de negociación terminó por aburrirlo. "Lo de Vargas es una novela demasiado larga para mí, necesitamos reforzar esperemos que podamos concretar".

El exTalleres de Córdoba se refirió a la inminente llegada de Matías Campos Toro para reforzar la zona defensiva. "Hoy en día tenemos de lateral izquierdo a Beausejour y los otros son chicos muy jóvenes, que todavía no están preparados, así que es posible la llegada de Campos Toro, un jugador de experiencia que nos viene a cubrir opciones".

Universidad de Chile sumó su primera derrota en la pretemporada y ya se prepara pensando en lo que será en su debut por Copa Libertadores ante Melgar de Perú el 5 de febrero.