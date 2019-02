Frank Kudelka sobre la eliminación: 'Me siento responsable y frustrado'

Universidad de Chile empató sin goles ante Melgar en el Estadio Nacional y terminó eliminada de la Copa Libertadores luego del triunfo 1-0 del cuadro peruano en el partido de ida.

Tras la eliminación, el técnico azul, Frank Kudelka realizó el análisis del partido, con una fuerte autocritica: "Me siento responsable y frustrado".

Además al ser consultado por un replanteamiento de su continuidad, el DT argentino manifesto que : "Para mi es frustrante no pasar, la verdad, si a partir de cada pregunta va a venir esa, no voy a contestar porque ya lo conteste, ante lo herido y lo frustrado que uno se siente, pediria que no abunden en contestar eso".

Con respecto al funcionamiento del equipo, tuvo una conclusión clara: "No voy a amparar en que el rival no ataco, porque tuvimos tiempo, espacios con el balón, pero en los tramos finales, donde se deciden los partidos, no estuvimos con la tranquilidad , la paciencia, ante un rival que estuvo metido totalmente atrás".

"Me es difciil salir de la fruistracion personal, porque hace muy poquito tenia demasiadas ilusiones, ya jugamos finales con un equipo en construccion, aun asi no estuvimos a la altura para pasar estos rivales", agregó Kudelka, tras la eliminación de la U que llegó a 6 partidos consecutivos en Copa Libertadores sin marcar un gol.

"Esto es para valientes y no para miedosos y de hecho yo lo estoy haciendo", sentenció el técnico universitario.

En lo futbolistico, Universidad de Chile ahora tendrá que preparar su debut en el torneo local programado para el sábado a las 18:30 ante Cobresal en el Estadio Nacional.