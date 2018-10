Frank Kudelka por indisciplina de Soteldo: "La decisión que voy a tomar no la hablé con nadie"

El técnico de la U, Frank Kudelka, se refirió a la indisciplina que cometió el venezolano, Yeferson Soteldo, y que trajo consigo un ambiente de incertidumbre en el plantel.



Al respecto, el trasandino confesó que "me dolió la situación, como persona. A veces me duelen cosas que hacen mis hijos, y a ellos cosas que hago yo. Es la ley de las relaciones".



Kudelka comentó que si bien cada quien es libre de hacer lo que quiera en su vida privada, sí "siento que hay que ayudar a Yeferson. Protegerlo incluso en lo que se relaciona con sus posibilidades futuras".



En cuanto a lo que pasará con el venezolano, el DT manifestó que "la decisión que voy a tomar no la hablé con nadie. Tengo que ver qué es lo mejor. No sé de dónde salió (que lo suspendería ante Everton). Quien dijo eso nos hace un daño. No sé quién es, ni si es de adentro o de afuera".



Por último, el estratega destacó las disculpas ofrecidas en redes sociales por Soteldo, ya que "es buena postura, me parece criterioso. Yo obro en mi vida con errores y con aciertos. Lo que dije el otro día es lo que pensaba en ese momento. No busca defectos, y después cuando contrastan los hechos, eran diferentes a lo que pensaba".