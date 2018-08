Frank Kudelka: "Nunca pude aprovechar a Pinilla por un tema de lesiones"

El técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, se refirió a la polémica salida de Mauricio Pinilla del Romántico Viajero, dando su parecer con respecto a la forma en la que se fue Pinigol y revelando detalles interesantes acerca de su visión del caso.



"Lamentablemente nunca pude aprovechar a Pinilla por un tema de lesiones”, dijo el trasandino, complementando con que "hablé con él y le manifesté que lo tenía considerado".



Kudelka detalló sobre el delantero que "era un jugador que futbolísticamente me apetecía cuando llegué, lo sigo pensando, pero dada las circunstancias de sus propias decisiones de querer emigrar, hizo que no esté comprometido".



En cuanto a la decisión de Azul Azul, el DT dijo que "la institución tomó una decisión que se me informó y yo la acepté respetuosamente. En términos futbolísticos me gustaría tener a Mauricio, pero en plenitud con la institución".



Por otro lado, Kudelka no desconoció que "el equipo hoy se ha diezmado" por la salida de varias figuras, pero que "no suene como excusa ni en desmedro de los jugadores que están, pero no cabe duda que disminuye el nivel de competencia interna".



Sobre los refuerzos, el otrora entrenador de Instituto realizó una particular analogía, al consultar "¿usted sale con una chica que no le gusta? Pero si sale con una chica que no le gusta no lo va a pasar bien. Perdón por la mujer, puede ser al revés. A mí me gustan las mujeres en relación".



"Es lógico que si uno trae a alguien que le va a gustar, no puedo traer a alguien que no me gusta. Pero ahí hay una diferencia, por eso le dije ese ejemplo aunque sea burdo. Porque es la vida así. No voy a traer alguien que no sirve para la institución, no. La institución por sobre de todo. Cuando uno tiene que traer a un jugador, hagamos la cuenta de tener que armar un plantel no voy a traer uno que me gusta y que la institución no necesita o hay otro en ese puesto", sostuvo.