Frank Kudelka: No voy a reservar jugadores pensando en Colo Colo

El técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, descartó que el cuadro laico esté pensando en dosificar o guardar a alguna figura, con miras al duelo de la otra semana frente a Colo Colo en el Estadio Monumental.



Según el estratega, el cotejo frente a O'Higins es "muy importante y después empezaremos a pensar en el clásico rival. Todo nuestro pensamiento está puesto en O’Higgins. No voy a reservar jugadores".



Recordemos que Matías Rodríguez, Gonzalo Jara, Jean Beausejour y David Pizarro corren el riesgo de perderse el Superclásico, pues están a solo una amarilla de ser suspendidos.



De todas formas, el trasandino no desconoció que tiene un ojo puesto en Colo Colo, aunque "no hay que pensar tanto en eso. Desde que llegué acá escucho lo de los años que no ha ganado la U en el Monumental. Cuando más piensas que te vas a quemar, te quemas. Y no cometer el error que estoy cometiendo ahora de hablar del clásico cuando hay otro partido antes. Hay que ser inteligentes y fuertes para pensar que primero tenemos un paso que dar ante O'Higgins".



En cuanto a los dichos de Felipe Seymour sobre la calidad del plantel de la U, Kudelka sostuvo que "valoro la autoestima y personalidad para decirlo. En cuanto a lo que creo, siento que tenemos un muy buen plantel, más allá de lo diezmado de las últimas semanas. Más allá de eso, creo que hay que demostrarlo".