Frank Kudelka: 'No íbamos a traer a alguien solo por traer'

Frank Kudelka asistió a la conferencia de prensa en la previa del duelo de Universidad de Chile ante Unión Española.

El entrenador azul confesó que están expectante por el duelo ante los hispanos, además de confirmar la ausencia de Sergio Vittor y Lucas Aveldaño. “No estarán para el fin de semana. Caroca por lo menos entrenó con normalidad. Nos vamos a enfrentar a un equipo motivado y que tiene juego aéreo y tenemos que estar resguardados".

Sobre la conformación del plantel que ayer se dio por cerrada según Sabino Aguad, Kudelka confirmó que se hizo un esfuerzo importante por sumar nombres que no pudieron llegar. "Se hicieron esfuerzos enormes por traer los jugadores adecuados, en algunos casos se pudo en otros no, pero si se hizo el esfuerzo. No íbamos a traer a alguien solo por traer".

Además tuvo palabras sobre los dichos de Carlos Heller que descartó una salida de Universidad de Chile. "No escuché nada sobre el tema de Carlos Heller. Yo soy muy respetuoso sobre lo que la gente quiere decir".

El partido entre Universidad de Chile y Unión Española será el día domingo a las 15:30 horas en el estadio Nacional.