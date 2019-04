Frank Kudelka: 'Me interesaría ir a Emelec'

Tras la salida de Frank Kudelka de Universidad de Chile, el técnico trasandino ha estado entre los candidatos de varios clubes en Sudamérica y ahora se sumó el cuadro ecuatoriano de Emelec.

Kudelka, al ser consultado por la opción de llegar al equipo eléctrico, el argentino confesó que "Ahora si me interesaría ir a Emelec, me agrada como institución, pero por ahora nadie se ha comunicado conmigo", expresó en conversación con medios ecuatorianos.

Además agregó que no sería primera vez que su nombre es opción para la banca del cuadro guayaquileño: "Antes de que llegara Mariano Sosso, en mayo del año pasado se comunicó Emelec conmigo, ahora no. En ese momento no se dieron los tiempos y el presidente necesitaba inmediatamente de mis servicios".

En la U, Kudelka dirigió 29 partidos, acumulando 16 victorias, 5 empates y 8 derrotas.