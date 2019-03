Frank Kudelka: 'Los resultados no resisten ningún tipo de análisis'

Con un fastidio evidente, Frank Kudelka tuvo una respuesta enfática al ser consultado por la derrota de la U ante Unión Española.

"Los resultados no resisten análisis, porque vivimos elaborando juicios en base a ellos. Todo lo que pueda decir cae en un saco roto. Perdimos y no hay que llorar", dijo el argentino.

Respecto a por qué su elenco no pudo mantener la ventaja en el estadio Nacional, el trasandino aseguró que "no hacemos goles en situaciones determinantes. Siento que no concretamos en los momentos justos. Jugamos un buen primer tiempo, fuimos muy superiores pero nos vamos con las manos vacías".

Finalizando la conferencia de prensa, el técnico de los azules volvió a criticar a quienes solo se quedan con el resultado.

"Es un juego donde uno propone una cosa y otros algo distinto, siempre las apreciaciones son a favor del que ganó. Nos metimos atrás de forma inconsciente en los últimos 20 minutos, algo que nos había pasado con Huachipato. Uno hace cambios ofensivos pensando en ganar y no en empatar", señaló.