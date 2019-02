Frank Kudelka: 'El club está por sobre todo'

Frank Kudelka, tras la derrota de Universidad de Chile ante O'Higgins, quedó tambaleando en los azules.

El técnico, en la conferencia de prensa posterior, lanzó un mensaje que sonó a despedida. "Uno sabe como son las reglas del juego, tengo la responsabilidad de buscar variantes y de insistir en mejorar. El club está por sobre todo, vamos a seguir trabajando para ganar", sentenció.

Sobre el partido contra la escuadra de Rancagua, el argentino apuntó que "hubo momentos donde jugamos mejor que el rival y nos impusimos en el trámite, pero fallamos a la hora de convertir. Lo otro es cuento, más allá de lo que guste o no. Perdimos, por más que intentemos no nos salen las cosas".

Bajo esa misma línea, el exentrenador de Talleres comentó que "en el primer tiempo la idea que queríamos no la llevamos a cabo. Cuando nos acomodamos nos hicieron el gol. En el segundo tiempo dominamos, dejamos espacios y ellos pudieron convertir más goles. Cuando hay situaciones concretas hay que aprovecharlas, si no lo haces todo es más difícil".

Por último, Kudelka se molestó cuando nuevamente se le consultó por su continuidad. "ya hay preguntas que empiezan a herir susceptibilidades. No soy el único técnico que no gana en cuatro partidos consecutivos, eso pasa en todos lados. No voy a desfallecer por esto", remató.