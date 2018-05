Frank Kudelka: "Cuando salió lo de la U no lo dudé"

En conversación con radio La Red, el nuevo técnico de Universidad de Chile, Frank Kudelka, reveló que tras conocer la opción en el Romántico Viajero, no lo analizó demasiado, ya que estaba con hambre de nuevos objetivos profesionales.



"Es lindo dirigir en Argentina. No es fácil, pero necesitaba nuevos desafíos y cuando salió lo de la U no lo dudé", afirmó.



Kudelka también aprovechó de referirse de manera afectuosa a lo vivido en Talleres de Córdoba, en vista del largo proceso en el que estuvo.



"Mi despedida de Talleres lo viví de una manera muy intensa, profunda y estoy muy agradecido por ellos", comentó.