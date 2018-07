Frank Kudelka: "Creemos en el trabajo y en los jugadores"

Frank Darío Kudelka se mostró conforme con la victoria de Universidad de Chilepor 2-1 frente a Cobreloa, pero tampoco se confía y dice que hay mucho por mejorar aún.

Con respecto a las sensaciones que le dejó el partido: "Lo importante es que ganamos, eso no es poca cosa. Estamos instalando ideas, haciendo que el equipo progrese y estamos compitiendo. Esto no es una excusa, por la pretensiones del club, pero creo que el equipo hizo cosas buenas y las cosas malas fue perder la pelota donde no podíamos perderla. Estamos trabajando para mejorar".

Cuando analizó si va a traer refuerzos para el equipo: "Hasta ahora no creemos conveniente traer a nadie, de lo contrario traeremos a alguien. Creemos en el trabajo y en los jugadores que tenemos y hacia allá vamos", comentó.

Al momento de ser preguntado por su proceso en el cuadro azul, dijo: "Soy de los que cree que los conceptos hay que repetirlos mucho y este es el momento donde no podemos hacer eso, ahora lo importante es la recuperación. En las pretemporadas se trabaja en doble turno y por más que el cuerpo lo sienta, no se juega. Tenemos mucho que trabajar aún, no hay que perder la calma".

Partido de vuelta por Copa Chile: "Es un rival complicado que ha dejado a un grande en el camino. Creemos que van a salir a buscar más el partido en su casa, es un desafío para nosotros", finalizó.