Frank Kudelka confirmó interés por contar con Emanuel Reynoso: 'A mi me encantaría'

Universidad de Chile planifica la temporada en busca de refuerzos para los próximos desafíos del cuadro azul.

Frank Kudelka en conversación con Radio Impacto de Córdoba aseguró que es compleja la situación en un mercado de traspasos cada vez más hostil. "No es geniuno, porque acá estamos muy lejos de aquellos momentos en los que había una negociación directa entre el jugador y el club. Está lleno de representantes y de partícipes, todo el mundo quiere su porción. Cuando crees que está, no está, más allá de la decisión del jugador o de quien lo representa".

Además confirmó el interés por contar con Emanuel Reynoso y señaló que aún no comienzan las negociaciones por el jugador. "A mí me encantaría, pero no hemos iniciado ninguna negociación al respecto, más aun teniendo en cuenta que Boca está en un estado de definición de técnico".

Mientras que por las negociaciones que realizan por contar con Sebastián Palacios, el entrenador de Universidad de Chile señaló que no quiere perjudicar a su exclub Talleres de Córdoba. "Está Talleres en el medio y de mi parte ya con eso es suficiente como para no encarar ningún tipo de negociación. Si en algún momento Talleres descarta la opción y nosotros estamos a tiempo todavía y no contratamos a otro jugador, iríamos por él".

El tres de enero los azules vuelven a los trabajos de pretemporada y esperan contar con sus refuerzos a la fecha. De momento, los nombres de Diego Carrasco y Matías Campos López ya están listos en los universitarios.