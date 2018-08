Frank Kudelka calificó como "paupérrimo" el arbitraje de Bascuñán: Hay dos jugadas claves

Sin responsabilizar al árbitro, pero lanzando una dura crítica se expresó el técnico de la U, Frank Kudelka, con respecto al cometido de Julio Bascuñán en el Superclásico de Colo Colo ante la U.



El estratega calificó como "paupérrimo" el trabajo del mundialista, afirmando que "el arbitraje tiene que ser justo, pero no fue así, aunque no desmerezco el triunfo rival ni justifico lo que no supimos hacer".



Según Kudelka, lo hecho por Bascuñán "no tapa nuestros errores. No me justifico con el arbitraje, pero hay dos jugadas claves, nítidas y me asesoré antes de venir acá. Las vi en reiteradas ocasiones antes de la conferencia y son determinantes para un partido de esta intensidad".



En cuanto a lo hecho por la U, el DT de la U manifestó que fueron un equipo lejano a lo que él planteaba, aunque sí consideró que estuvieron ordenados.



"Nosotros, verdaderamente, estuvimos inmóviles, faltos de posesión y de convencimiento. Nos faltó tener asociaciones. Nuestra idea era jugar en campo rival, generar espacios de ataque y rara vez lo hicimos", afirmó.