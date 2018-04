Franco Armani está en los planes de Argentina y Colombia para el Mundial de Rusia

Franco Armani es el hombre del momento en Argentina. Sus grandes actuaciones en River Plate lo encumbran como el arquero del momento en la Superliga, donde hinchas y periodistas lo piden a gritos para la Albiceleste.



Desde el país trasandino señalan que Jorge Sampaoli lo incluirá en la prenómina de 35 jugadores para el Mundial de Rusia, pese a no haber disputado ningún partido por la selección.



No obstante, el ex DT de la Roja no es el único que sigue al meta. Armani ya tiene lista la doble nacionalidad (colombiana) tras su paso por Atlético Nacional y desde el país cafetero especulan con un posible llamado de José Pékerman.



Su representante, Nicolás Petropulos, aseguró que la prioridad la tiene la Albiceleste, pero no descartó la opción en Colombia.



"Franco quiere jugar en la selección argentina. Es su sueño. Nos manifestó que va a esperar hasta el último minuto para tener la oportunidad de integrar el plantel de Argentina", dijo en una entrevista con C5N.