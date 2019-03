Francisco Prieto, tras anunciar su retiro: 'Lo más importante de mi carrera fue llegar a Colo Colo'

Los años avanzan y poco a poco, futbolistas iconos de nuestros balompié comienzan a colgar los botines, este es el caso de Francisco Prieto, ex arquero de Colo Colo, quién tras un último paso por Cobresal, decidió retirarse del fútbol.

"Fue por temas familiares, profesionales. No hubo opciones que me motivaran a seguir", manifestó Prieto en conversación con La Cuarta, ratificando así su adiós al fútbol a los 35 años.

"Hubo conversaciones con Fernández Vial. Me hubiese gustado retirarme ahí. Es el club donde debuté, pero no se dio", agregó el ex portero del Cacique quién confesó que "lo más importante de mi carrera fue llegar a Colo Colo. Soy hincha de niño".

Prieto aprovechó de rememorar su recordado gesto en un clásico frente a la Universidad de Chile: "Es una anécdota que queda de lo que fue un clásico. Al otro día me di cuenta que me equivoque, no corresponde, independiente de que estén todo el partido tirándote cosas. Fue una situación que está en los recuerdos para siempre".

"En esta nueva etapa deseo formar a los porteros. Enfocarme en los jóvenes, enseñarles todas las herramientas posibles para que lleguen al primer equipo, darles todo lo que a mí no me entregaron. Estaré un mes en Turín, después voy a España, donde compartiré con Ernesto García, que es uno de los buenos formadores de allá. Pasaré por el Chelsea en Londres, luego iré al Real Madrid y acabo con Luis Llopis en la Real Sociedad. Son seis semanas a pura capacitación", adelantó el ex jugador de Santiago Wanderers quién, todo indica, pronto lo veremos en la formación de nuevos porteros para el fútbol chileno.