Francisco Arancibia: Nadie tiene asegurado el puesto en la U

A pesar de la dura caída de la U ante River Plate por 0-3 en el amistoso del sábado, uno de los que quedó contento por su presencia fue Francisco Arancibia, quien volvió a disputar minutos por el Romántico Viajero.

"Me sentí bastante bien, liviano, porque hacía tiempo que no jugaba un partido así por el tema de la lesión. Tengo muchas que mejorar, siempre hay algunos aspectos que corregir, sobretodo en la parte física, ya que necesito un poco más de fútbol por venir de una lesión", lanzó.



Arancibia manifestó además que a pesar de que los jugadores que están en la banca no tengan minutos, están bien preparados para ser una opción.



El delantero también destacó la riqueza del plantel de la U, ya que "es muy grande y nadie tiene la citación asegurada. Se vienen hartos partidos y si llega una oportunidad, tengo que aprovecharla".