Francisco Arancibia: "He entrenado muy duro para tener una oportunidad"

Francisco Arancibia llegó a Universidad de Chile y de inmediato ocupó la titularidad en el equipo tras su buen paso por O'Higgins, pero poco a poco el extremo ha sido relegado por Hoyos y ha ido perdiendo continuidad en el equipo. Por este motivo, la lesión de Mauricio Pinilla paradójicamente puede ser su gran oportunidad para volver a ser considerado en el once estelar.

Consultado sobre Cómo proyecta esta posible vuelta al equipo, ante las complicaciones de Pinilla y Guerra, aseguró que "he estado trabajando duro, esperando la oportunidad para hacerlo de la mejor manera cuando me toque".

¿Cómo fue pasar de ser titular a no ser citado? "Es parte del fútbol, son cosas que pasan y uno tiene que estar preparado. No puedo dejar de trabajar, porque sé que tiene que llegar mi chance".

Sobre si le complica este momento secundario que vive en la U, sostuvo: "Obvio que uno se preocupa cuando no juega, pero no puedo bajar los brazos. No saco nada con entrenar mal, porque lo haría mal cuando me toque jugar. Por eso he estado entrenando muy duro para responder cuando juegue".

En esa misma línea, Arancibia aseguró que sí ha hablado con Hoyos al respecto. "Con el 'profe' hay una muy buena relación, siempre tiramos la talla, me conversa mucho, porque soy joven. Es una gran persona, estoy contento", lanzó.