Francisca Crovetto y reducción de becas a deportistas: "Recibí la noticia con preocupación"

La presidenta de la comisión de Deportistas de Alto Rendimiento (DAR Chile), Francisca Crovetto, reveló la inquietud que existe entre los atletas olímpicos por la reducción de becas que anunció el Ministerio del Deporte.

En conversación con El Mercurio, la skeetera aseguró que "recibí la noticia con preocupación. También quejas y consultas de muchos deportistas sobre el anuncio de la ministra".

Crovetto sostuvo que conversó con la ministra Pauline Kantor, quien "me dijo que 'había sido sacada de contexto y faltaba información'. Pero no fueron suficientes sus argumentos".

"Ella nos dijo que era por una redistribución de recursos, y que no iba a haber un corte en el presupuesto. Necesitamos que nos expliquen qué va a pasar con los demás atletas y con qué criterios se toma una medida así", subrayó.





Recordemos que la ministra anunció en el mismo rotativo que reducirá el número de beneficiarios de becas de 900 a 500 atletas.

Kantor argumentó que "no hay abasto para hacerse cargo de todos. Además, muchos de ellos ni siquiera tienen opciones de clasificar a las competencias del ciclo olímpico. Entonces, se logra una mejor utilización de recursos".

Quienes perderán estas becas serán financiados a través de sus federaciones y se trata de "deportistas que no clasifican aún a Sudamericanos o, si lo hacen, no tienen opciones de tener un desempeño entre los cinco primeros, porque no se trata de llevar a deportistas a pasear", puntualizó.