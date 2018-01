Francisca Crovetto y dicho de Squella: Hemos querido reunirnos con él, sin respuesta alguna

La presidenta de la comisión de deportistas del COCh, Francisca Crovetto, se refirió a los dichos del ministro Pablo Squella con respecto al presupuesto, señalando que ha surgido una contradicción con respecto a lo que se manifestó vía correo electrónico y a lo que ha emanado desde los medios de comunicación.



La tiradora nacional consideró que ha habido una mala intención, y que además no es correcto lo que ha dicho el jefe de la testera.



"El ministro dice que no respetamos los conductos regulares, siendo que primero lo que no hizo aquello fue el departamento de Alto Rendimiento. Nosotros como deportistas en reiteradas ocasiones hemos querido reunirnos con él por este punto, por la Fórmula E para que nos explicara el tema y no obtuvimos respuesta", advirtió.



Crovetto aseveró que han intentado agotar todas las instancias de conversación, pero no ha sido positiva la respuesta.