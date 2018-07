Francia levanta su segunda copa del mundo al vencer a Croacia en Rusia 2018

En una final en la que ocurrieron varias incidencias, Francia se coronó campeón del mundo por segunda vez en su historia, tras vencer por 4-2 a Croacia, que durante el desarrollo del encuentro mostró ganas, pero el físico lo fue perjudicando en el estadio Luzniki.



La victoria de los galos durante el primer tiempo se dio de manera inesperada, ya que un autogol de Mario Mandzukic y un penal de Antoine Griezmann pusieron a los galos con una cómoda ventaja, mientras que Ivan Perisic había descontado con un estupendo zurdazo.



Sin embargo, en el segundo tiempo Francia tuvo mayor jerarquía y golpeó durante la mitad del complemento, con un remate de Paul Pogba y un tiro de Kylian Mbappé que contó con la complicidad de Danijel Subasic, quien no tuvo una jornada alegre. Sin embargo, no fue el único que cometió errores, ya que Hugo Lloris cometió un error garrafal para el descuento de Mandzukic.



Una victoria justa en el global para Francia, que golpeó en los momentos indicados, mientras que Croacia no tuvo la fuerza para poder aguantar el rigor de la final. Un título merecido para los galos que en el camino eliminaron a varias potencias como Argentina y Uruguay y que cierran con una categórica victoria.