Francia e Islandia presentaron sus camisetas para el Mundial 2018

Dos equipos europeos mostraron su piel para la Copa del Mundo de Rusia 2018. Las selecciones de Francia e Islandia presentaron su equipamiento para disputar el Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Los Vikingos del director técnico Heimir Hallgrímsson publicaron en redes sociales un emotivo video para mostrar la indumentaria, la que incluye una camiseta azul claro con unas mangas con rojo. La suplente es blanca y la de los arqueros es roja.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) difundió en su web la versión 2018-2019 de la indumentaria Nike, que mantiene el azul oscuro e incorpora en las mangas un azul claro y líneas blancas, además de llevar la bandera del país en la espalda.

La camiseta de reserva del conjunto de los Bleus del entrenador Didier Deschamps, será de color blanco con pequeñas manchas azules y rojas en tonos muy claros.

🇮🇸 The new kit is here 🇮🇸#fyririsland #TeamIceland pic.twitter.com/kFaq9mOrga