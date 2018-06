Francia derrota a Perú y lo elimina del Mundial

Francia derrotó con lo justo a Perú en el Ekaterimburgo Arena y lo eliminó del Mundial a falta de la última fecha de la fase de grupos.



El equipo de Ricardo Gareca tuvo la apertura de la cuenta en los pies de Paolo Guerrero a los 31', pero Hugo Lloris estuvo soberbio para desviar el balón y evitar la caída de su arco.



Tres minutos después, el cuadro galo descontó a través de Kylian Mbappé. El francés aprovechó un rebote en el área y solo tuvo que empujar la pelota para poner el 1-0 definitivo.



Perú se fue con todo en busca del arco rival y tuvo la paridad con un remate de media distancia de Pedro Aquino. El volante del León sacó un zapatazo a los 50' que dejó estático a Lloris, pero el palo derecho del portero francés le negó el empate.



Con este resultado, Francia quedó como líder del Grupo C con seis unidades y se aseguró la clasificación a los octavos de final. Más atrás lo sigue Dinamarca con cuatro y Australia con uno.



Por otro lado, Perú aún no suma puntos y no ha podido marcar ningún gol en lo que va de la Copa.



Paolo Guerrero pelea un balón ante Raphael Varane