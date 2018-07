Francia derrota a Bélgica con gol de Umtiti y se instala en la final del Mundial

Francia derrotó a Bélgica por la cuenta mínima en un vibrante partido en San Petersburgo y se instaló en la final del Mundial.



En un primer tiempo muy disputado, ambas escuadras no se sacaron ventajas y transformaron a los porteros Thibaut Courtois y Hugo Lloris en grandes figuras.



No obstante, el cuadro de Didier Deschamps aprovechó un córner en el inicio del complemento para inclinar la balanza a su favor.



Corrían 51' de partido, cuando Samuel Umtiti le ganó un cabezazo a Marouane Fellaini para así derrotar a Courtois y poner la apertura del marcador en la primera semifinal de Rusia.



Los belgas intentaron por todos los medios la paridad, pero no pudieron hacer nada ante la sólida defensa gala y terminaron inclinándose ante el equipo comandado por Kylian Mbappé.



"Les Blues" van por su segunda Copa del Mundo tras el título de 1998 y ahora esperan rival para el próximo domingo, que saldrá del ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Croacia.





Tapadón de Hugo Lloris ante un remate de Toby Alderweireld.