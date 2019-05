Fossati: 'Gallardo sabe que Paulo Díaz tiene todas las condiciones para jugar en River'

Ya es un hecho que River Plate quiere hace mucho tiempo contratar al chileno Paulo Díaz, incluso antes que se fuera a probar suerte al Al Ahli de Arabia Saudita.

Y uno que dice conocer de cerca al chileno, es el técnico uruguayo Jorge Fossati, asegurando que sería un buen refuerzo para el elenco argentino.

"No es la primera vez que se habla de esa opción. Creo que Paulo (Díaz) tiene toda la capacidad para jugar en River Plate, desde el punto de vista futbolístico. Me parece que se puede adaptar perfectamente, y no tengo duda que Marcelo Gallardo lo sabe. Por eso lo quiere llevar a su equipo", lanzó el uruguayo según reveló AS Chile.

Sobre las características que avalan al chileno, el DT aseguró que "Paulo ya tiene la experiencia de haber jugado en un club grande de Argentina, como San Lorenzo. Creo que le gustó ese paso. Es bastante parecido a jugar en un club grande en Chile. Él es un jugador físico, con fuerza, potente, con buena pegada y buena técnica. Si juega de lateral, te da cosas en el ataque también".