Forbes: Este es el Top 10 de los deportistas mejor pagados del mundo

Forbes publicó el listado de los deportistas mejor pagados del mundo, donde curiosamente el podio es dominado por Floyd Mayweather, exboxeador estadounidense que peleó por última vez en agosto del año pasado.



El ranking mide las ganancias de junio de 2017 hasta la actualidad, tiempo en que el púgil obtuvo 285 millones de dólares por combates y patrocinios.



Más atrás lo siguen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Mientras que Conor McGregor aparece en la cuarta posición.





El Top 10 de los deportistas mejores pagados del mundo:



1- Floyd Mayweather (Boxeo) US$ 285 millones.

2- Lionel Messi (Fútbol) US$ 111 millones.

3- Cristiano Ronaldo (Fútbol) US$ 108 millones.

4- Conor McGregor (MMA) US$ 99 millones.

5- Neymar (Fútbol) US$ 90 millones.

6- LeBron James (NBA) US$ 85,5 millones.

7- Roger Federer (Tenis) US$ 77,2 millones

8- Stephen Curry (NBA) US$ 76,9 millones.

9- Matthew Ryan (NFL) US$ 67.3 millones.

10-Matthew Stafford (NFL) US$ 59,5 millones.