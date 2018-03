Flores: "Si hago un gol a la U capaz que vaya a celebrar sacando el banderín del córner"

En la previa del duelo ante Universidad de Chile, el delantero de Antofagasta, Felipe Flores, conversó con La Cuarta, en donde anticipó lo que hará si es que llega a volver a convertirle a los estudiantiles, como en aquel Superclásico del 2013 en el Estadio Monumental.



"Según se vaya dando el partido, si hago un gol capaz que vaya a celebrar sacando el banderín del córner. Es algo que uno no sabe", indicó.



El ariete comentó que a pesar de que su presente es defender los colores de los Pumas, el cotejo en el Nacional "lo viviré como si fuera un clásico. Lo voy a disfrutar mucho y es lindo. Ellos son un equipo grande y trataré de hacerlo lo mejor posible".



De paso, Flores no escondió que espera un recibimiento poco especial en el recinto de Ñuñoa.



"Creo que me recibirán muy mal por mi pasado en Colo Colo, pero yo estaré pendiente de hacer un buen partido y ayudar a mi equipo a ganar", afirmó.