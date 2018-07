Flavio Azzaro fue despedido de TyC Sports

TyC Sports despidió al periodista Flavio Azzaro tras su participación en el Mundial de Rusia.



El comunicador, panelista del programa "No Todo Pasa", que se hizo mundialmente conocido por el minuto de silencio para Lionel Messi y la selección argentina tras la derrota ante Croacia, fue desvinculado luego de dos años trabajando en el canal deportivo.



Azzaro culpó al presidente de Boca Juniors y vicepresidente de la AFA, Daniel Angelici por su salida. "Me comunicaron que Angelici había pedido mi cabeza. Es la primera vez en mi vida que me pasa algo así. Sinceramente no sabía si contarlo o no, pero yo no me puedo hacer el pelotudo. Si hay que hablar, voy a hablar", dijo en su programa radial.