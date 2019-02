Fiscalía colombiana investiga denuncias de acoso sexual en selección femenina sub 17

Un grave escándalo se desató en le Federación Colombiana de Fútbol (FCF) al difundirse la denuncia de acoso sexual al interior de la selección femenina Sub 17 que realizaron una jugadora y la fisioterapeuta, implicando al entrenador Didier Luna y el preparador físico Sigifredo Alonso. Ante esto la Fiscalía General de Colombia abrió una investigación.

En apoyo a la fisioterapeuta Carolina Rozo y la futbolista Angie Cano, las también jugadoras Melissa Ortiz e Isabella Echeverry grabaron un video pidiendo un cambio para las mujeres futbolistas colombianas. "Tuve un inconveniente con el señor Didier Luna por acoso sexual y laboral", dijo Rozo.

"Después de unas semanas el señor empezó con unas afectuosidades hacía mí, con cariños hacía mí que no me gustaron y que obviamente me generaron inconformidad (...) Me aborda y me dice que me estaba hablando en serio que quería tener algo conmigo y que quería que fuéramos amigos especiales", relató la fisioterapeuta.

Rozo en una entrevista agregó que "le digo que no, que ese no era mi objetivo y él, molesto, me dice que tengo que afrontar las consecuencias. A partir de ese momento todo el cuerpo técnico se viene en contra mía", y que acosaba a las jugadores al "acercarles su cara insinuándoles que le dieran un beso, acariciándoles las espalda".

Informa Caracol que el padre de Cano manifestó que a su hija "yo la llamaba cuando estaba en el Sudamericano y me decía que no podía hablar porque la vigilaban. Cuando llegó me contó que el preparador físico, Sigifredo Alonso, intentó entrar a su habitación y abusar sexualmente de ella".

Ortiz y Echeverry publicaron un video donde aseguran que "queremos crear conciencia y conocimiento. Amamos a nuestro país y queremos que las cosas cambien para el bien de las mujeres futbolistas (...) Ya no tenemos miedo, estamos aquí para hablar".