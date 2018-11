Final Libertadores: Gobierno de Buenos Aires no quiere festejos en el Obelisco

Expectación máxima hay en Sudamérica por la final de Copa Libertadores, que tiene a Boca Juniors y River Plate como protagonistas.

Sin embargo, en Argentina existe preocupación por los festejos e incidentes que puedan producirse tras los compromisos.

Las finales están pactadas para los sábados 10 y 24 de noviembre, y las autoridades ya comenzaron a diseñar los planes de seguridad.

Tanto así, que el Gobierno de Buenos Aires está haciendo todo lo posible para evitar la presencia de hinchas en el Obelisco.

Juan Pablo Sassano, subsecretario de Seguridad, dijo a Todo Noticias que "hay que organizar bien el lugar de los festejos, que sea uno habilitado y que cumpla con ese fin. El Obelisco no lo es y no lo vamos a permitir", sentenció.

Superfinal de Copa Libertadores: el Gobierno de la Ciudad no permitirá que se festeje en el Obelisco. "No es un lugar para ir a festejar la final de la Copa Libertadores. No lo vamos a permitir", adelantó Sassano. pic.twitter.com/vBRrZ45UsZ