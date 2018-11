Final entre River y Boca amenaza con alta probabilidad de infartos según especialista

El próximo 10 de noviembre a las 16 horas se disputará el partido de ida por la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. El Superclásico por el título continental tiene a sus seguidores y al mundo futbolístico altamente ansiosos.

Mucho se habla de cómo el fanatismo en el fútbol impacta las emociones y la adrenalina. Es por esto que el cardiólogo y presidente de la Fundación Cardiológica Argentina, Jorge Tartaglione, a través de Twitter envió un mensaje a los hinchas advirtiendo que esta final "triplica el riesgo de INFARTO".

De esta manera, las personas que sufren enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto y sobrepeso, pueden duplicar el riesgo de sufrir un infarto mientras estén viendo el partido, sobre todo en esta instancia definitoria.

El médico invitó a los fanáticos a que lo disfruten. "No lo sufras, y si tuviste un problema cardíaco y con el fútbol no la pasa bien; no dejes la medicación y consúltalo con tu médico" escribió en la red social.