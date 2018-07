Filtran supuesto diálogo entre Sampaoli y el presidente de la AFA

La paz en la AFA y en la selección argentina parece no llegar nunca. Tras la ratificación de Jorge Sampaoli como director técnico, se confirmó que el casildense dirigirá a la Sub 20 en el torneo de L'alcudia.



No obstante, en las últimas horas el extécnico de la Roja habría dado marcha atrás en su decisión y decidió solo encargarse de la preparación del equipo, para que Lionel Scaloni se siente en la banca durante el torneo que se disputará en Valencia.



Olé y Clarín filtraron parte del supuesto diálogo entre el presidente de la AFA Claudio Tapia y Sampaoli tras no llegar a un acuerdo en la planificación del equipo juvenil.



La supuesta discusión entre Jorge Sampaoli y "Chiqui" Tapia:



Sampaoli: "Te aviso que no voy a dirigir el Sub 20. Porque no corresponde que vaya yo. Puede ir un colaborador mío."



Tapia: "El lunes nos dijiste otra cosa, que dirigías tú".



Sampaoli: "Pero ahora, no. Tengo la potestad de elegir quién puede estar a cargo de los chicos. Organizo todo y lo dirige (Lionel) Scaloni".



Tapia: "No, tienes que ir tú. Porque es lo que habíamos hablado. Tienes que ir".



Sampaoli: "Yo soy el técnico de la mayor, no de la Sub 20. Le están dando a este torneo la importancia de una Champions League y es menor a un campeonato de chicos. Lo puede dirigir Scaloni, que vive a una hora de L'Alcudia".



Tapia: "El 25 de julio, a las 13, te tienes que presentar en Ezeiza para subirte al avión con los juveniles".



Pese a la ratificación del casildense como director técnico de la Albiceleste, varios medios trasandinos especulan con que en el próximo mes se podría producir su salida.