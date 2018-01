A la espera de su presentación oficial, se filtró en redes sociales la supuesta primera foto de Alexis Sánchez con la camiseta del Manchester United.

Fue la cuenta de Twitter TheManUtdWay la que colgó la presunta imagen, donde se ve al "Niño Maravilla" tomándose una selfie en el centro de entrenamiento de los "Diablos Rojos".

First glimpses of Alexis Sanchez in a Manchester United kit👀 #AS7 pic.twitter.com/z1qTAnUfPt