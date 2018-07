Esta semana varios medios españoles dieron por hecho el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus a cambio de 100 millones de euros.



Según el exdirector deportivo de la Vecchia Signora, Luciano Moggi, Cristiano ya firmó su contrato y se hizo los exámenes médicos de rigor en Alemania.



Otro dato que aporta que la llegada del ariete es inminente, es la imagen que empezó a circular en las últimas horas de la que sería la nueva camiseta de CR7 en la Juventus.



Juventus fans are already hunting for Cristiano Ronaldo's Juve jerseys. [Leggo] pic.twitter.com/Td1ncSX2MW