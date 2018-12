Filtran fuerte encontrón en el camarín entre Juan Manuel Insaurralde y Lucas Barrios

La salida de Lucas Barrios fue el primero de un masivo éxodo de jugadores que se espera salgan de Colo Colo de cara a la temporada 2019.

El delantero se retiró en medio de críticas a una supuesta "división" al interior del plantel, en la que finalmente decidió no profundizar.

Sin embargo, parte de la tensión al interior del camarín tendría que ver con un fuerte encontrón que casi terminó a los golpes con Juan Manuel Insaurralde.





Según relató El Mercurio, el hecho tuvo lugar en Calama, tras la derrota ante Deportes Iquique en el último minuto por 2-1. El único tanto del Cacique lo marcó el defensa, quien entró "caliente" al camarín.

"¡No podemos ser tan pelotudos, cómo vamos a perder con estos muertos... Diez mil goles nos perdimos, la concha de tu madre", habría gritado el Chaco.

Tras el descargo, justo entró Barrios al vestuario y lo encaró: "¿Me estás diciendo a mí, me estás diciendo a mí? (...) Sí, me estás diciendo a mí, me estás diciendo a mí la re puta madre".

El rotativo asegura que los argentinos estuvieron a punto de irse a los golpes, pero Héctor Tapia apareció para separarlos y evitar "una pelea de incalculables proporciones".