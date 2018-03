Figueroa y su titularidad en el arco de Everton: "No quería entrar por el error de un compañero"

Tras los constantes errores de Eduardo Lobos en la portería de Everton, el DT Pablo Sánchez optó por darle la oportunidad a Leonardo Figueroa, quien tuvo su estreno con los ruleteros en la fecha pasada ante Audax Italiano.



Esta tarde, el ex Cobresal volverá a defender la portería de su equipo en el Sausalito ante San Luis y pese a los evidentes errores de Lobos, salió a respaldarlo.



"No creo que sea una falla puntual, creo que es algo más colectivo. No se nos están dando las cosas. Estamos trabajando la confianza. El problema está en que los errores han sido nuestros, en partidos que no nos han superado, pero lamentablemente nos han convertido", dijo en conversación con La Tercera.



Al ser consultado por si la falla de Lobos ante Caracas FC le dio la oportunidad de ser titular: "Yo no quería entrar a jugar por el error de un compañero, pero todos me apoyaron. Creo que esa jugada no determinó el partido, muchos factores hicieron que perdiéramos, cometimos errores, pero no fue esa jugada".



"Eso le puede pasar a cualquiera, todos estamos expuestos. El error del arquero es más obvio, porque termina en gol. El equipo apoyó totalmente a Edu, nadie le dijo algo", agregó.