FIFAGate: Revelan reunión tras el funeral de Grondona para repartir sus sobornos

Alejandro Burzaco, expresidente de Torneos y Competencia, reveló una reunión entre los dirigentes de la Conmebol tras el funeral de Julio Grondona para repartir los sobornos del exmandamás de la AFA.



"Inmediatamente luego de la muerte de Julio hubo una reunión, en el funeral tuvieron una reunión", habría asegurado el ex CEO de TyC este viernes en la la Corte Federal de Brooklyn, según consigna Telam.



"Tras la muerte de Grondona tuve una reunión con Juan Ángel Napout, expresidente de la Conmebol y Marco Polo del Nero, expresidente de la CBF. Fueron directo al tema de las coimas y me dijeron que les explicara cuál era el total de coimas que se llevaba Julio por la Copa Sudamericana y la Libertadores", agregó en la declaración.



Burzaco aseguró que el cónclave fue para "aconsejarlo" dónde enviar los fondos que recolectaba Grondona entre otros ejecutivos de Conmebol. "Resolvieron cuánto iba a cobrar Luis Segura como nuevo titular de la AFA, porque él también me estaba preguntando cuánta plata había. Ellos me dijeron que comenzara a pagarle 300 mil dólares por año, que era lo que sobraba", indicó.



Dentro de los dirigentes implicados en la corrupción por los derechos televisivos figuran: Nicolás Leoz, extitular de la Conmebol, Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la Conmebol, y los expresidentes de las federaciones de Chile, Brasil, Bolivia y Perú, entre otros.