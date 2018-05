La FIFA finalmente reveló a la mascota que animará el Mundial Femenino de Francia 2019: Ettie.

Se trata de la hija de Footix, el emblemático gallo de Francia '98 que se convirtió en uno de los íconos de la histórica clasificación chilena a ese Mundial, pero en varones.

En las imágenes oficiales, la joven polla muestra el mismo gesto técnico de su padre.

Welcome to the team, Ettie! 🙌🐤

Meet the official mascot of the FIFA Women's World Cup France🇫🇷 2019!

And guess what? She's the daughter of #WorldCup France 1998 mascot Footix!⁰#FIFAWWC #DareToShine pic.twitter.com/cgfRR1kBGe