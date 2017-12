FIFA redujo sanción de Paolo Guerrero y podrá jugar el Mundial de Rusia

Una gran noticia para los hinchas peruanos se dio a conocer hace pocos instantes, puesto que la FIFA redujo el castigo en contra del delantero Paolo Guerrero.



De acuerdo a Globoesporte, la determinación fue tomada por el Tribunal de Apelación, luego de escuchar la defensa del ariete, quien cumplía el castigo desde el 3 de noviembre.



A pesar de la modificación, la defensa de Guerrero intentará la absolución total frente al TAS, puesto que con esta sanción podrá volver a jugar en mayo de 2018.





FIFA Appeal Committee reduces the sanction imposed on Paolo Guerrero to a six-month suspension: https://t.co/sDPYbhk5C4