FIFA Gate: Sentencia de Sergio Jadue se conocerá el 4 de enero de 2018

Nuevos antecedentes en torno a su participación en el FIFA Gate se revelaron en torno a Sergio Jadue, de acuerdo a reporteros norteamericanos, ya que se informó acerca de su importancia en el juicio.



De acuerdo a Ken Bensinger, el calerano no va a atestiguar sobre el caso, lo que no significa que no vaya a ser condenado por la justicia estadounidense.



"Él aceptó su culpabilidad y espera su sentencia. Por el momento, la fecha de su sentencia es el 4 de enero de 2018, o sea dentro de unas semanas", comentó el reportero de BuzzFeed.



De todas formas, el mismo adelanta que dicha presentación de Jadue puede ser postergada, por lo que aún es un misterio en rigor el día que enfrente a la justicia para saber su sentencia, al no existir garantías. Sin embargo, lo posible es que esté en una audiencia ante una jueza, sin jurado.

