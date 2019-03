FIFA elogió la jugada preparada que terminó en gol de la selección chilena sub-17

La FIFA elogió la jugada preparada que decretó el 2-0 parcial de la selección chilena sub-17 en el Sudamericano de la categoría frente a Bolivia.

A través de su Twitter, el ente rector del fútbol mundial aplaudió la jugada. "Ese sentimiento cuando todo el trabajo duro que haces en la cancha se refleja. Espectacular el tiro libre ejecutado por Chile".

Chile selló su clasificación goleando a Bolivia por 4-0 y así decretando su paso a la instancia decisiva que entregará cupos para ir al Mundial Sub17 en Brasil.

La selección sub-17 se medirá ante Ecuador el día martes 2 de abril a las 18:30 horas en el arranque del hexagonal final.

TFW all the hard work on the training ground pays off 💪



Stunning free-kick executed by 🇨🇱 Chile @sub17Peru2019 #U17WC pic.twitter.com/23OJy8ZeBL