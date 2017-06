FIFA destacó el gol de Alexis Sánchez por ser el N°400 en la historia de la Copa Confederaciones

Alexis Sánchez anotó el primer tanto en el empate parcial de la selección chilena contra Alemania. Un duelo en el que el Niño Maravilla ha brillado por su desempeño.



En vista de su tanto, la FIFA destacó la diana del ariete del Arsenal, puesto que se transformó en el tanto 400 en la historia de la Copa Confederaciones.





