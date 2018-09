FIFA da a conocer el once ideal de la temporada

La FIFA dio a conocer el equipo ideal de la temporada, la cual contó con algunas sorpresas en la oncena final.



En ese sentido, Mohamed Salah, Antoine Griezmann y Neymar Jr. no estuvieron presentes en el cuadro de ensueño, a pesar de que varios tuvieron buenas campañas a lo largo del año deportivo.



El equipo parte con David de Gea, quien curiosamente no estaba nominado entre los mejores premios al The Best, en donde sí estaba Thibaut Courtois.



La defensa quedó armada con Marcelo, Raphael Varane, Sergio Ramos y Dani Alves, quien no estuvo en el Mundial por lesión.



En cuanto al medio, Luka Modric, N’Golo Kanté y Eden Hazard fueron los elegidos. En tanto, la ofensiva estuvo conformada con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kevin Mbappé.



Vale decir que el equipo ideal fue elegido por los propios jugadores, quienes votaron por la oncena.